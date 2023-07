Temptation Island | Manuel chiamato nel pinnettu durante una festa

, nuovi problemi tra Perla e Mirko Lo sfogo di Perla con Daniele La seconda coppia diintrodotta nella puntata di lunedì 17 luglio è quella composta da Perla e Mirko., nuovo falò confronto tra Giuseppe e Gabriela. Lui: 'Ho trovato la persona che voglio' La decisione finale Filippo Bisciglia lo aveva annunciato nella scorsa puntata e così è stato: ...Come raccontato durante la quarta puntata di '' , però, il loro viaggio dei sentimenti ha vissuto un nuovo inaspettato capitolo con un secondo falò di confronto che li vede ...

Nel corso di una festa nel villaggio di Temptation Island, Manuel viene chiamato nel pinnettu, e vede un video di Francesca Non mancano le emozioni questa sera a Temptation Island. La quarta puntata ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...