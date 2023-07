Temptation Island | Lollo Di Curzio dopo il bacio ad Alessia Ligotti incontra la sua ex fidanzata

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lunedì 17 luglio andrà in onda la quarta puntata di. Tra le ultime news sul programma, il tentatoreDiè tornato alla sua vita di tutti i giorni ed hato la sua exDiiladla sua ex Fanpage ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Lunedì 17 luglio andrà in onda la quarta puntata di. Tra le ultime news sul programma, il tentatore Lollo Di Curzio è tornato alla sua vita di tutti i giorni ed ha incontrato la sua ex fidanzata., Lollo Di Curzio ...Mentre lui si trovava in Sardegna per le registrazioni del format, l'ex naufraga l'ha sorpreso con il suo arrivo improvviso . Lui ha ammesso che non vedeva l'ora di riabbracciarla ...INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.35. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline. ATTUALITA' Su Rai Tre ...

Temptation Island, si sente male al falò. Filippo Bisciglia interviene: “Respira…” Velvet Style

Gabriela e Giuseppe sono la coppia più discussa di Temptation Island 2023, il Reality Show delle tentazioni di Canale 5 che prosegue la messa in onda in prime time.La quarta puntata di Temptation Island si preannuncia bollente. Come sono le temperature dei falò. Saranno numerosi, infatti, i video che fidanzati e fidanzate vedranno dei rispettivi partner. Video c ...