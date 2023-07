Temptation Island | anticipazioni quarta puntata | colpo di scena per Giuseppe e Gabriela

(Di lunedì 17 luglio 2023)2023 prosegue con la, in onda lunedì 17 luglio in prima serata su Canale 5: ecco cosa accadrà. Il nuovo appuntamento con il viaggio nei sentimenti vedrà alcune coppie mettere in discussione la loro relazione: ecco cosa accadrà. Lo scorso lunedì 10 luglio è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terzadi2023. La nuova edizione si riconferma un buon successo di pubblico, tanto da riuscire a raccogliere davanti al piccolo schermo oltre 3.699.000 telespettatori, pari al 26.22% di share. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, sembra dunque aver giovato del periodo di stop della scorsa estate, visti gli ottimi ascolti che continua a registrare diin ...

INTRATTENIMENTO Su Canale 5 dalle 21.35. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline. ATTUALITA' Su Rai Tre ...Filippo Bisciglia e il cambiamento avvenuto con la malattia: 'Mi ha forgiato il carattere' Dopo aver parlato di un momento tosto diil conduttore ha dunque spiegato il cambiamento ...Condividi su:Anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, lunedì 17 luglio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di consueto Filippo Bisciglia che con i vari ...

Temptation Island, si sente male al falò. Filippo Bisciglia interviene: “Respira…” Velvet Style

Scopriamo tutto sul single Tommaso e sul suo ruolo di Tentatore di Temptation Island 2023: dalle origini alla carriera in tv fino all'amore.Quarta serata con le coppie di Temptation Island 2023: tutte le anticipazioni della puntata e come vederla in tv, streaming e replica.