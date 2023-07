Temptation Island | Ale e Federico | dopo il falò mancato la decisione di lei cambia tutto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ale voleva confrontarsi con il fidanzato nella terza puntata di. Aveva chiesto ildi confrontoaverlo sentito dire cose pesanti, come l’essersi reso conto di non amare la fidanzata. Maha deciso di non presentarsi davanti al fuoco e di non affrontare la...

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara aprono la quarta puntata di. La giovane estetista di Scafati aveva fatto gioire i social dopo aver baciato uno dei single e mollato il fidanzato fedifrago. Ma Filippo Bisciglia annuncia una novità....Il docu - reality torna questa sera, in prima serata. Questa sera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il docu - reality ''. Protagoniste del programma sette giovani coppie non sposate e senza figli in comune che partecipano per mettere alla prova la stabilita' della propria relazione. L'obiettivo è ..., nuovi problemi tra Perla e Mirko Lo sfogo di Perla con Daniele La seconda coppia diintrodotta nella puntata di lunedì 17 luglio è quella composta da Perla e Mirko.

Il percorso di Alessia e Federico a Temptation Island prosegue: entrambi stanno conoscendo due single, Lollo, con il quale è scattato il bacio, e Carmen, e non sembrano intenzionati a tornare insieme.Manuel spiazzato dalla fidanzata sempre più vicina ad uno dei tentatori: "Mi ha dato fastidio" E' andata in onda anche la quarta puntata di Temptation ...