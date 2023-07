Temptation Island 10 | quarta puntata | commenti a caldo

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 17 luglio 2023, su Canale 5 andrà in onda la nuova puntata della decima edizione di. Cinque le coppie che continueranno a mettere a dura prova i loro sentimenti: Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Francesca e Manuel, Perla e Mirlo, Gabriela e Giuseppe . Le ...Credo che ci vorrebbe unper tutto l'anno...' Alessandro Cecchi Paone ci va giù duro nei confronti del reality: 'Semina mine tra le coppie" Il giornalista, dopo aver letto ..., ore 21:20 su Canale 5 Reality in cui alcune persone, divise in gruppi, devono resistere alle tentazioni e alle seduzioni che possono porre fine alla loro coppia. Fast & Furious " ...

Temptation Island, le anticipazioni della quarta puntata: le lacrime di Perla e il piano di Federico Fanpage.it

Il docu-reality torna questa sera, in prima serata. Questa sera, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il docu-reality “Temptation Island”. Protagoniste del programma sette giovani coppi ...Tra le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island, spicca il risvolto inaspettato della storia tra Gabriela e Giuseppe ...