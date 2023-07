Telefonata di Sarri a Zielinski | ecco cosa si sono detti

Dallaconè venuta fuori la disponibilità di Zieliski al trasferimento alla Lazio. Una prima proposta sui 20 milioni è stata già inoltrata al Napoli. De Laurentiis parte da una ...In che senso È già arrivata una'No, ma ho parlato col presidente in occasione del ... E pensare chenon ha avuto il capitano per lunghi tratti della scorsa stagione ed è comunque ...TORINO - Raccontano che la primadi Cristiano Giuntoli , dopo la rescissione del contratto con il , sia partita in ... daad Ancelotti, da Gattuso a Spalletti. Tutti, evidentemente, con ...

Gazzetta - Sarri si muove in prima persona per Zielinski: telefonata a Piotr Tutto Napoli

È il giorno di Castellanos, stamattina le visite poi in serata l’arrivo a Auronzo. È il primo acquisto della Lazio in questa sessione, ma non basta. Sarri ha fatto delle ...Maurizio Sarri ha chiamato Piotr Zielinski per accelerare la trattativa per portarlo alla Lazio: il Napoli aspetta il rilancio dei biancocelesti ...