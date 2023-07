Tarquinia | intensificato il controllo del territorio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023)– La Polizia Locale, congiuntamente con la Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza operativi fino a notte inoltrata per garantire la sicurezza stradale. Come tutti i fine settimana le pattuglie della Polizia Locale sono impiegate nel turno serale per ildel. Nella notte di venerdì scorso è stato organizzato un servizio mirato con ulteriori due pattuglie impiegate che unitamente al Comandante della Polizia Locale Nicola Fortuna e all’Ufficiale Commissario Andrea Zolli, sono rimaste in servizio fino a notte inoltrata per garantire la presenza sul, effettuando posti diper prevenire la guida in stato di ebbrezza e rilevare eventuali infrazioni al Codice della Strada, in particolare la presenza di ciclomotori, che come segnalato da ...