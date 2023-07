Tardelli | «De Laurentiis non mi è mai stato simpatico | ma finora non ha sbagliato nulla»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 luglio 2023) Libero intervista Marco. Stasera, su Raitre, è in programma l’ultima puntata del suo programma, “L’avversario, l’altra faccia del campione”, dedicata all’oro olimpico di Tokyo 1964, Franco Menichelli. In sei puntateha psicoanalizzato grandi campioni, tutti con i loro muri da scalare. Li riassume. «Cassano ha avuto come avversario più subdolo… se stesso. La Pellegrini ha dovuto vincere la paura dell’acqua e l’ansia. Mancini la timidezza e un orgoglio esagerato. Platini le difficoltà e la pubalgia nel primo anno alla Juve. Lea Pericoli, grande rivoluzionaria nel tennis, ha sconfitto il cancro». Cosa sorprendenel calcio di oggi? «Un’incongruenza: il timore dei calciatori gay di svelare la propria sessualità, è impossibile che nelle 20 squadre di serie A ce ne sia soltanto uno, Jankto. Vige la paura. Il mondo è ...