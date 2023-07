Tamptation Island | Perla e Mirko sempre più lontani Lui sempre più preso dalla single Greta

Leggi su europa.today

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra le coppie rimaste nel viaggio dei sentimenti di Temptation, tra le più in crisi c’è quella formata da. Lei salernitana ha lasciato il suo paese per andare a Rieti da lui ma si continua a lamentare dell’apatia del fidanzato che continua a vedere video in cui lei parla male...