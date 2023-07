Taiwan | Taipei | ' record navi da guerra cinesi nelle acque attorno l' isola'

(Di lunedì 17 luglio 2023), 17 lug. (Adnkronos) - Undi 16dain 24 ore sono state avvistateintorno a. Lo ha riferito il ministero della Difesa dell'- scrive la Cnn - in quello che secondo gli analisti è l'ultimo segno di una campagna di intimidazione di Pechino contro. La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione,24 ore che si sono concluse sabato alle 6 del mattino, ha condotto esercitazioni che hanno visto decine di aerei dasorvolare la linea mediana dello Stretto diregioni chiave della difesa aerea dell'. "È uno sforzo militare in ...

...di Stato americano sarà, l'isola che la Cina ha messo per iscritto di voler far tornare sotto il suo controllo con le buone o con le cattive; nella seconda ipotesi, visto il legame tra......- CINA Per il nuovo anno scolastico non vi sarà alcuno studente universitario della Cina continentale a, segnale ulteriore della crescente tensione lungo lo stretto fra Pechino eQuest'anno le esercitazioni militari diprevedono, per la prima volta, la difesa del ... Il ministero della Difesa diha dichiarato che le esercitazioni Han Kuang di fine luglio ...

Taipei, 17 lug. (Adnkronos) – Un record di 16 navi da guerra cinesi in 24 ore sono state avvistate nelle acque intorno a Taiwan. Lo ha riferito il ministero della Difesa dell'isola – scrive la Cnn – i ...