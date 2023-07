Suor Orsola Benincasa | nuovi corsi di laurea per le digital humanities E debutta il giurista 2 0

Nella nuova programmazione triennale dell'UniversitàBenincasa c'è un Ateneo che accompagna le future generazioni attraverso gli obiettivi che il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e ...Per non parlare di altre sue passioni culturali come il ricoprire le cariche di consigliere di amministrazione dell'università di Napoli e dell'IstitutoBenincasa. Insomma un Leonardo ...Tra i medi atenei non statali (da 5.000 a 10.000 iscritti) è la Luiss a collocarsi in prima posizione (91,4), seguita dallo Iulm (81,2), dalla Lumsa (79,2) e dall'UniversitàBenincasa (72,...

Transizione ecologica e digitale, piano triennale del Suor Orsola ROMA on line