Sulemana | «Felice di essere a Cagliari |  su Ranieri…»

Prime parole in rossoblù per il nuovo acquisto del Cagliari Ibrahim, classe 2003, new entry della stagione, prelevato dal Verona. "Mi piace imparare, ... Sonodi essere qui". In ritiro ha ...'Sonodell'arrivo di Frattesi perché è un giovane molto importante e di sicuro ci darà una ...dal Verona al Cagliari. Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - ......sua nuova avventura in Sardegna Ibrahim, centrocampista del Cagliari, ha parlato attraverso i propri canali social ufficiali della sua nuova avventura in Sardegna. PAROLE - "Sono così...

Sulemana: “Felice di essere al Cagliari, Ranieri mi farà crescere” Centotrentuno.com

Prime parole in rossoblù per il nuovo acquisto del Cagliari Ibrahim Sulemana, classe 2003, new entry della stagione, prelevato dal Verona. (ANSA) ...Il gioiello ghanese si presenta: «Seguivo la squadra da tempo, ci giocavano i miei connazionali Duncan e Asamoah» ...