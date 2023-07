Sui migranti in Veneto Zaia fa dietrofront | ora il dovere e le responsabilità bussano alla porta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il fattore “” diventa, per questo governo, la cartina di tornasole che scopre le tante menzogne di Lega e Fratelli d’Italia sul tema. Tentare di convincere gli italiani che prima la Bossi-Fini, poi i Decreti Salvini, quindi le altisonanti promesse della premier Meloni, associate alle accuse e ai divieti alle Ong di prodursi in salvataggi multipli a mare, avrebbero liberato questo Paese dnecessità di investire in accoglienza, ha prodotto via via i disastri che abbiamo visto. Ihanno addirittura aumentato i loro perigliosi viaggi tra una sponda e l’altra del Mediterraneo e il governo ha dovuto ammettere che non è il colore politico di chi ci governa né la propaganda anti-che cambia le scelte di chi non ha scelta, siano afghani, bengalesi o provenienti da uno dei Paesi disastrati ...