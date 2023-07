Subito sanzionati i commenti sessisti in Rai durante i tuffi | un segnale finalmente positivo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Unquello che la Rai manda al pubblico, con l’attivazione della procedura di sospensione e contestazione disciplinare per il telecronista Lorenzo Leonarduzzi e il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi, che lasceranno immediatamente il Giappone, dove stavano ‘commentando’ i mondiali diper il secondo canale della tv di Stato.che sicuramente parte di chi ascolta potrebbe trovare divertenti, vista l’abitudine social di scrivere e dire ogni beceraggine che passa per quel poco di cervello di cui si è in possesso. Questa volta però c’è chi non ha retto ai giochi di parole a sfondo sessuale, ovviamente rivolti verso le atlete, e altre amenità. Sono partite mail e segnalazioni, e in modo inaspettatamente repentino ecco le sanzioni. Bisogna dire che per ben due ...