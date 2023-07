Studio Milano-Bicocca | bambini 13 mesi sperimentano l' esclusione sociale

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 luglio 2023)(ITALPRESS) – L'esperienza di essere ignorati in presenza degli altri, nota con il nome di ostracismo, è un fenomeno che si verifica comunemente nell'arco della nostra vita in diversi contesti e a diverse età. Esso influisce negativamente sui bisogni psicologici fondamentali e induce cambiamenti fisiologici e comportamentali negli adulti.Un nuovo, dal titolo “You can't play with us: First-person ostracism affects infants' behavioral reactivity”, condotto presso ilChild&Baby Lab dell'Università di, e appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Child Development, ha rivelato come anche idi soli 13siano sensibili all'ostracismo e reagiscano in modo diverso quando vengono inclusi o esclusi in situazioni ...