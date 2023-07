Studenti-bagnini salvano anziana in difficoltà | “Abbiamo preso il brevetto a scuola”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un’azione eroica a Lido Pizzo di Gallipoli ha permesso di salvare la vita a una turista milanese di 82 anni. Come segnala La Gazzetta del Mezzogiorno, i protagonisti dell'impresa, i diciassettenni Paolo Borrega e Diego Rainò, hanno mostrato coraggio e determinazione in un'operazione di salvataggio che ha messo alla prova non solo le loro capacità fisiche, ma anche quelle apprese durante la loro formazione scolastica. L'articolo .

È stato necessario il rapido intervento dei due ragazzi, entrambi, per soccorrere prontamente i bagnanti in difficoltà e per rimetterli in salvo, riportandoli in spiaggia. Gli assistenti ...

I due ragazzi di Taviano, infatti, hanno ottenuto il brevetto di assistente bagnante all'interno dei progetti attivati dalle rispettive scuole di appartenenza, entrambe con sede a Casarano ...