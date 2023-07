Studenti - bagnini salvano anziana in difficoltà | ' Abbiamo preso il brevetto a scuola'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un'azione eroica a Lido Pizzo di Gallipoli ha permesso di salvare la vita a una turista milanese di 82 anni. Come segnala La Gazzetta del Mezzogiorno, i protagonisti dell'impresa, i diciassettenni Paolo Borrega e Diego Rainò, hanno mostrato coraggio e determinazione in un'operazione di salvataggio che ha messo alla prova ...

... dimostrano l'efficacia della 'scuola delle competenze', spesso considerata solo uno slogan, ma che in realtà incide profondamente sulla vita deglie, come in questo caso, può salvare vite ...Ma quest'anno l'ultimo espediente deglisi sarebbe rivelato la soluzione per 'salvare' l'estate 2023. Una formula nuova di zecca, che scongiura la solita emergenza, ma è destinata a ...L'età media dei consumatori è drasticamente diminuita; nel 2021 621.000tra i 15/19 anni ... una mostra in spiaggia racconta 180 anni di storia del turismo Il presidente dei: 'Mancano ...

Gallipoli, studenti-bagnini salvano anziana che stava annegando: «Brevetto preso a scuola» La Gazzetta del Mezzogiorno

I due ragazzi di Taviano, infatti, hanno ottenuto il brevetto di assistente bagnante all’interno dei progetti attivati dalle rispettive scuole di appartenenza, entrambe con sede a Casarano ...Un bagnino 42 anni è stato colpito all'addome da alcuni fendenti a Marechiaro, a Napoli, al culmine di un diverbio. Gli aggressori sarebbero due… Leggi ...