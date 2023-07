Stretta sulla sicurezza stradale a Milano | nuove telecamere ai semafori e 14 nuovi autovelox in città Sala | “Non è un modo per fare cassa”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il comune diprepara la. Nei prossimi mesi raddoppierà il numero didotati diper segnalare veicoli che transitano col rosso. Oltre a questo, si aggiungeranno anche 14che saranno installati in alcune delle zone dellaritenute più pericolose per l’incolumità di pedoni e ciclisti. L’intervento su questidispositivi è stato in realtà richiesto dal comune più di un anno fa, ma affinché vengano definitivamente installati è necessario attendere dei lunghi tempi tecnici che prevedono l’approvazione della prefettura e poi le verifiche per gli interventi richiesti alla polizia municipale. Le...

