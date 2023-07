Storia | terroir e curiosità I gusti di Napoleone e di Gabrielle Chanel Top list e istruzioni per affinare il gusto | scegliere le bottiglie e godersele al meglio Nel nuovo | monumentale libro illustrato del critico Richard Juhlin

Leggi su iodonna

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sesentenziò che «dopo una vittoria ti meriti uno champagne, e dopo una sconfitta ne hai bisogno», gli fa eco, che di un calice sentiva la necessità sempre: «Bevo champagne solo in due occasioni, quando sono innamorata e quando non lo sono», è chiaro che per i francesi le bollicine sono più che un orgoglio nazionale. Ritratto di@ FREDRIK-SKOGKVIST. Champagne Magnum Opus New York 2023. Perciòche è un signore svedese, tradotto in inglese, forse dovrebbe ricevere da parte della regione della Champagne la cittadinanza onoraria: ha degustato piùdi chiunque altro, e, nelle migliaia di test alla cieca, non ha quasi mai sbagliato vino (una volta, l’ha battuto sua madre…). ...