Storia della guerra islamista alla blasfemia dell' occidente

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 luglio 2023) L’estate scorsa, Sir Salman Rushdie ha dichiarato a una rivista tedesca che un po’ di normalità stava finalmente tornando nella sua vita. Due settimane dopo, è stato accoltellato più volte sul palco a New York – così il ricercatore inglese Liam Duffy su Unherd. – L’incidente è stato un crudele promemoria del fatto che, nonostante tutto il tempo trascorso e la normalità ritrovata, la fatwa contro di lui era valida quanto il giorno in cui era stata annunciata: San Valentino, 1989. Ogni lunedì nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, segnalazioni dstampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere a cura di Giulio Meotti Sembra quasi certo che inverrà versato altro sangue per accuse di. Nel frattempoil cappio intornolibertà di espressione viene stretto. Ciò ...