STATS – Il Bayern pensa a Vlahovic | ma Kolo Muani sarebbe meglio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tutti i numeri e le statistiche di Dusan, obiettivi di calciomercato delMonaco IlMonaco ha certamente patito l’assenza di un bomber come Lewandowski. Senza il polacco, emigrato in Liga dove ha trascinato il Barcellona al successo nel torneo, non sono mancati né i gol né le vittorie: i campioni di Germania si sono confermati al vertice, sorpassando il Borussia Dortmund in extremis, e con 92 reti si sono confermati il miglior attacco della Bundesliga. Ma un attaccante trascinatore, una forma di sicurezza assoluta, la squadra non ce l’ha più. Gnabry, Musiala e Choupo-Moting sono andati in doppia cifra, vero, ma si cerca altro per avere un attaccante d’area in grado di fare la differenza.Il candidato numero 1 è Harry Kane, inseguito anche dal Psg in caso di cessione ...