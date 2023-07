STALKING Viola ripetutamente il divieto di avvicinamento alla ex coniuge | arrestato 41enne

(Di lunedì 17 luglio 2023) Marcianise. Agenti del Commissariato di Polizia di Marcianise ricevevano la segnalazione di una donna, che denunciava l’ex marito per averla più volte minacciata e stalkerizzata, con azioni del tipo pedinamenti e messaggi intimidatori a mezzo cellulare. L’attività investigativa intrapresa dagli operatori di polizia consentiva di appurare che l’uomo era già stato indagato per un episodio verificatosi nei mesi scorsi, allorquando esplodeva colpi di arma da fuoco verso l’abitazione della donna. Il quarantenne, nonostante fosse già colpito dal provvedimento deldiexvale prescrizioni imposte e, pertanto, veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G. competente.

