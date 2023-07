Sport in tv oggi lunedì 17 luglio | programma e orario di tutti gli eventi

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ile gli orari del palinsestoivo in tv di17. Un’altra nottata e poi mattinata ricca di appuntamenti da Fukuoka, dove sono in corso i Mondiali delle discipline acquatiche. Terminato Wimbledon, inizia una nuova settimana di tornei tennistici: tre a livello Atp e due Wta, tra cui l’appuntamento di Palermo.Face.

InnaMorata, sempre di più. La Roma prosegue a passi spediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro - Dybala - Mourinho. Il club giallorosso ...Contratto di un anno per il colombiano che, stando a quanto riferito da Sky, firmerà nelle ... La pensa allo stesso modo Arianna: Daho finito di seguire i calcio e la mia amata Inter, non ...Dopo le vittorie in Australia e a Parigi è dura perdere così. Debbo però andare avanti e fare soltanto i complimenti a Carlos'. Così Novak Djokovic, sul Centrale dell'All England Club di Londra, ...

Sport in tv oggi (lunedì 17 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming OA Sport

Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, è rimasto ferito in un incidente in bicicletta a Santo Domingo. Nonostante la frattura di una clavicola e di un femore in tre punti, continua a guardare al futu ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare ...