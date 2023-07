Spiel des Jahres 2023 | dichiarati i vincitori

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nel fine settimana sono statidei premides(Gioco dell’anno), Kinderdes(Gioco dell’anno per bambini) e Kennerdes(Gioco dell’anno per intenditori). Vi avevamo parlato qualche settimana fa dei finalisti e oggi andiamo a vedere i giochi e i team che hanno ottenuto l’ambito pedone. Dorfromantik, lodesA trionfare come gioco per tutti i tavoli è stato Dorfromantik, di Michael Palm e Lukas Zach. La piacevole atmosfera di questo gioco cooperativo ricco di colpi di scena e obiettivi sempre stimolanti ha colpito la giuria. Un più che degno erede del titolo ...