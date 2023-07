Spiaggine - Senza veli tricolore - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 luglio 2023) Con la sua versione Dolcevita, la Fiat Topolino si inserisce in quella lunga serie di scoperte italiane che, dal secondo dopoguerra a oggi, sono state ideate pensando soprattutto a possibili impieghi nelle località balneari. Parliamo delle, cioè di veicoli scoperti privi di vere capote o portiere, spesso acquistati da facoltosi automobilisti per la casa al mare e, magari, come "tender da asfalto" per raggiungere la propria imbarcazione. Numerosi sono gli esempi di queste vetture per l'estate, come potete constatare nella nostra galleria d'immagini: dove troverete numerose one-off, ma anche veicoli di serie.