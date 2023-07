Spiagge e concorrenza | il segnale del governo | al via la mappatura delle concessioni balneari

(Di lunedì 17 luglio 2023) IlMeloni muove un passo in avanti in vista della rimessa a garaitaliane. Nel Consiglio dei ministri riunitosi nel pomeriggio di oggi è stato infatti approvato un decreto che prevede la costituzione di una banca dati nazionale tesa a mappare tutte leesistenti di beni pubblici: strade, aeroporti, siti d’interesse storico e così via, dunque, ma anche le tanto discusse, che l’Ue preme da anni perché l’Italia rimetta a gara. Tutto pronto dunque per l’avviamento dell’opera di, tra l’altro, di oltre 70 mila chilometri di coste: che potrebbe rivelarsi però una corsa contro il tempo, considerato che, secondo quanto stabilito dal Milleproroghe, il 27 luglio i Comuni potranno indire nuovi bandi di gara per le ...

... che potrebbe rivelarsi però una corsa contro il tempo, considerato che, secondo quanto stabilito dal Milleproroghe, il 27 luglio i Comuni potranno indire nuovi bandi di gara per le

Il censimento in vista dell'applicazione della Bolkenstein fa discutere: la mappa inviata al governo tiene conto dei «metri lineari» non della superficie ...Il risultato ha favorito la Puglia, perché Porto Selvaggio (Nardò) ha superato la concorrenza, piazzandosi al primo posto e sbaragliando le altre località soprattutto grazie a TikTok. Sono tre in ...