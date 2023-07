Spese sanitarie | sono cambiate alcune regole essenziali | meglio saperlo subito

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ciimportanti novità sul fronte delle, una voce di bilancio che riguarda più o meno tutti i cittadini. Ecco cosa c’è da sapere. Abbiamo ormai varcato la metà di questo caldo luglio e, insieme alla bella stagione, entrano nel vivo anche i principali appuntamenti nel calendario fiscale. Tutti i contribuentitenuti, come noto, a presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi percepiti relativa all’anno precedente e proprio in questi giorni gli studi di commercialisti e consulenti fiscalialle prese con gli ultimi ritocchi: detrazioni da controllare, documenti da integrare, dubbi da sciogliere per evitare le temutissime contestazioni dell’Agenzia delle Entrate. Anche gli infermieri pediatrici rientrano nella platea di soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al ...