(Di lunedì 17 luglio 2023) Il blocco delle destre formato da Pp e Vox avrebbe 173 seggi, solo tre in meno della maggioranza assoluta. Il Psoe sarebbe in leggero recupero, con 110 seggi, tuttavia il gap con il Partido popular ...

... la terza di questa estate roventel'Italia: a portarla è l'anticiclone africano emetà ... dalla Grecia, alla, e anche lì Caronte, come è stata ribattezzata questa ondata di caldo, ...... che ha steso il temuto Portogallo con un colpo di testa che ricorderàtutta la carriera. Nato ... terzino destro che può ricoprire anche il ruolo di esterno nel tridente come accaduto cone ...L'intesa Onu dunque, si legge, 'è importantegarantire gli approvvigionamenti nei Paesi più ... tra grano, mais e olio di girasole, è al quarto posto dietro Cina (24,3%),(18,3%) e Turchia (...

Spagna: per ultimo sondaggio prima del voto Pp-Vox in testa Agenzia ANSA

Riccardo Di Giacinto, chef di haute cuisine, ha ricreato nelle Capitale la belle isola delle Baleari. La cucina parla spagnolo, con prodotti originali, e anche il menu è in lingua, con accanto la trad ...Il blocco delle destre formato da Pp e Vox avrebbe 173 seggi, solo tre in meno della maggioranza assoluta. Il Psoe sarebbe in leggero recupero, con 110 seggi, tuttavia il gap con il Partido popular re ...