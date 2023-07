Sostenibilità e benessere della persona al centro della strategia dell’Ue

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Laed ilsono aleuropea. Nella relazione di previsione strategica 2023 presentata dalla Commissione Europea, sono dieci gli ambiti d’intervento proposti per la riuscitatransizione allaed alla neutralità climatica. Gli interventi proposti mirano al rafforzamento dell’autonomia strategica aperta dell’Unione Europea, assicurando la competitività a lungo termine, sostenendo il modello di economia sociale di mercato e consolidando la leadership mondiale nella nuova economia a zero emissioni nette. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.