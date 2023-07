Sommozzatori Treviglio | angeli dei laghi e dei fiumi | tra salvataggi e custodia dell’ambiente

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023) Fara Gera d’Adda. Metti un pomeriggio di mezza estate, con il sole che ti scotta sulla pelle e il cielo senza nuvole. Metti un caldo che picchia, che ti accorcia il fiato. E metti che il refrigerio lo vedi lì, a pochi metri. Uno spettro di acqua ferma, fresca, invitante. La stessa che, quando arriva la bella stagione, attira tanti bergamaschi. Piedi nudi, costume, salviettone abbandonato sull’erba e via, a cercare l’antidoto alla calura proprio nelle acque del fiume. Ma l’Adda, in questo caso, o qualsivoglia altro corso d’acqua, specie se non balneabile, nasconde le peggiori insidie. Proprio dietro quella parvenza di calma piatta. Ed è qui, contro i cartelli esposti in ogni luogo, scritti in moltissime lingue, incuranti delle dieci regole che ormai vanno raccontando in ogni dove, che intervengono loro, glidell’acqua. Idi ...