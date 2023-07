Solitudine addio | ecco l’App per fare nuove conoscenze nella vita reale

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 17 luglio 2023). Sì, ma come? Al giorno d’oggi si è costantemente interconnessi eppure ci si sente soli. E non si tratta solo di una percezione personale. Secondo l’ultimo rapporto Istat (2022), infatti, un italiano su due è single e vive da solo. Nel Belpaese, da sempre connotato come propenso alla cosiddetta famiglia, si è assistito negli ultimi dieci anni a una crescita del 39% di coloro che si dichiarano single. Singlee single in tv: “L’inferno dei single” è reality show coreano in cui un gruppo di carismatici single si incontrano su un’isola deserta per trovare un partnerSi tratta di quasi 7 milioni di persone in totale, poco meno del 14% dell’intera popolazione. In particolare l’incremento si è verificato nelle fasce d’età che vanno dai 25 ai 34 e dai 35 ai 44 anni. Che sia una ...