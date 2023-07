Solidarietà | il Mandela Day e i 10 anni del Comitato testamento solidale

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – Domani si celebra il “NelsonInternational Day”, istituito dalle Nazioni Unite nel 2009 in ricordo di Nelson, in coincidenza del giorno della sua nascita. Il leader e attivista sudafricano dedicò tutta la sua vita alla lotta contro la violenza e ogni forma di discriminazione, guidando la storica transizione del Sudafrica da un sistema di segregazione razziale – noto come Apartheid – a una democrazia nella quale ogni cittadino potesse godere dei medesimi diritti. La giornata non rappresenta semplicemente la celebrazione del grande impegno per la giustizia sociale del leader sudafricano, ma anche, e soprattutto, un invito a prendere coscienza del potere che ciascuno di noi ha di impattare positivamente nel contesto in cui vive e quindi, in qualche modo, di cambiare il mondo. Il lascito, ricorda ...