Softball | le convocate dell’Italia per la prima fase dei Mondiali Si gioca in Friuli Venezia-Giulia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il commissario tecnico della nazionale di, Federico Pizzolini, ha diramato la lista delle sedici azzurre che parteciperanno (dal 22 al 26 luglio prossimi) al Gruppo C dellaa gironi della Coppa del Mondo in programma a Castions di Strada e Buttrio, in. Rispetto alla formazione che ha preso parte alla Canada Cup, non ci sono sostanziali variazioni. Quale sarà il programma della nostra nazionale? La squadra svolgerà un raduno preparatorio dal 18 al 21 luglio incon una serie di allenamenti e tre partite amichevoli contro University of Alabama sul diamante di Ronchi dei Legionari. L’ELENCO DELLEBarbara Mckenzie C/1B 20/09/2001 San Diego State University Bartoli Anita IF ...

