Softball | Italia terza in Canada Cup 2023 Il Giappone si prende tutto

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 luglio 2023) Termina a Surrey, nella British Columbia (), laCup. L’, con una gran bella performance, conclude al terzo posto, mettendosi così in posizione di rilevante fiducia non soltanto per l’imminente prima fase dei Mondiali, ma anche per quelle che potranno essere le proiezioni future. Nella prima partita di giornata, per arrivare sul podio sarebbe stato necessario battere il. E questo è quanto è riuscito al gruppo di Federico Pizzolini, con un 6-2 d’autore. Il primo punto è azzurro con McKenzie Barbara che sblocca via volata di sacrificio; errori difensivi e una base su ball a basi piene consentono a Franklin di pareggiare. L’, però, c’è eccome: doppio di Filler dopo che i giri di mazza di Gasparotto, Piancastelli e Barbara creano seri guai alla partente ...