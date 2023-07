Softball | Coppa del Mondo 2023 | Pizzolini conferma le azzurre di Canada Cup

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sono sedici leche parteciperanno alla fase a gironi delladeldi, in programma dal 22 al 26 luglio a Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia-Giulia. Non ci sono state variazioni rispetto alla squadra che ha preso parte quest’ultima settimana allaCup allaCity di Surrey, British Columbia, conquistando la medaglia di bronzo. Da domani le ragazze del Ctsi ritroveranno in raduno, continuando la preparazione con una serie di allenamenti e tre partite amichevoli contro University of Alabama sul diamante di Ronchi dei Legionari. Di seguito l’elenco delle convocate: Barbara Mckenzie Bartoli Anita Cacciamani Ilaria Cecchetti Elisa Gasparotto Marta Koutsoyanopulos Giulia Lacatena Alexia Longhi Giulia Marrone ...

Il Gruppo C della fase a gironi delladel Mondo disi svolgerà a Buttrio e Castions di Strada in Friuli Venezia - Giulia dal 22 al 26 luglio . Tutti gli ingressi sono ...Buon test per la nazionale dialla vigilia della Canada Cup 2023 . La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7 -... antipasto delladel Mondo. La squadra azzurra esordirà ...... dal 26 luglio all'11 agosto, a completamento perfetto di un'estate sportiva al top, per il Vecchio Continente." La XVIIdel mondo difemminile WBSC è il primo evento WBSC ad essere ...

Mentre le Azzurre sono in volo per il rientro in Italia con al collo la medaglia di bronzo conquista alla Canada Cup 2023 , il CT Federico Pizzolini ha selezionato le sedici atlete di Italia Softball ...Selezionate le sedici azzurre che parteciperanno dal 22 al 26 luglio al gruppo C della fase a gironi della Coppa del Mondo in programma a Castions di Strada e Buttrio, in Friuli Venezia-Giulia. (ANSA) ...