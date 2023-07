SISAL IT | consigli per difendersi dal phishing

Leggi su analisideirischinformatici

(Di lunedì 17 luglio 2023) Come SEGNALARE a GOOGLE un SITO DILo sai che molto spesso i criminali informatici per tentare di ottenere i tuoi dati confidenziali (ad esempio le credenziali di accesso ad un sito web) inviano email simulando comunicazioni apparentemente lecite? Per proteggerti da attacchi di questo tipo, ricordati di verificare sempre l’attendibilità delle email che ricevi. Ti suggeriamo quindi di prestare particolare attenzione a: • carattere di urgenza nell’email; • mittenti palesemente sconosciuti o strani; • richieste di dati personali (es. password, PIN, dati carta di pagamento, dati documenti personali); • offerte promozionali “troppo belle da sembrare vere” (es. sei stato selezionato puoi ricevere un bonus di 10.000 € – clicca qui); • allegati inaspettati; • non fidarti dei link che vedi, potrebbero rimandare a siti web malevoli. Spesso, dietro queste email si ...