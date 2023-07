Simone Verdi | futuro a Como o ancora in Serie A?

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildi mister Moreno Longo vuole provare a regalarsi un super colpo per lacadetta, notizia delle ultime ore è infatti l’interessamento per. Il fantasista reduce da due salvezze clamorose nelle ultime due stagioni di A cerca una soluzione che gli garantisca titolarità. Rientrato infatti al Torino dopo l’ultimo prestito al Verona,cerca una società che punti forte su di lui per rilanciarsi. I granata questa continuità non possono garantirla a, che è dunque libero di guardarsi intorno per cercare un nuovo club. Il, allenato da mister Longo, può così avere le sue chance di ingaggiarlo garantendo atitolarità e centralità nel progetto. La carta decisiva può proprio essere il mister che conosce ...

1,72 _ capelli castani - occhi- del segno dei Pesci. 6Classificata - Miss Sesta Classificata ... Andrea Bramerini Presidente della Proloco Citta' di Grosseto ed ha ricevuto dal signor...Solo il grigioverde per accompagnare i miei occhi grigio"o blu -. E sempre del grigio, ... Ecco in quali prodotti si trova diCosimi È morta Jane Birkin, per sempre icona di Paola ...L'ex senatore della LegaPillon , con un messaggio su Twitter , innesca la polemica sul ...al tweet di Pillon anche quello del co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanzae ...

Ex granata - Simone Verdi potrebbe ripartire dalla Serie B tuttosalernitana.com

I ciociari dopo l'ottima stagione trascorsa hanno confermato il tecnico ed inserito l'ex bomber dell'Arce e il centrocampista ex Ceccano ...Il Como si butta su Simone Verdi: il club lacustre avrebbe infatti messo nel mirino il trequartista di proprietà della Salernitana, ilquale potrebbe dunque scendere in cadetteria. La trattativa, come ...