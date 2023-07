SILENT BOB e SICK BUDD in concerto a Pordenone

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tornano i concerti delLive. A scatenare il pubblico del Parco San Valentino domani, 18 luglio (inizio alle 21.30), sarà il rapper, cantautore e nuovo astro della scena urban nazionaleBob, pronto a presentare, assieme al geniale produttore, il suo “Habitat Cielo Tour”, tournée estiva che segue la pubblicazione dell’omonimo apprezzato album in studio. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie deldalle ore 19.00 Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizioalle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it . Dopo lo straordinario ...

insieme ad un altro importante sodalizio artistico, tra le novità più autentiche e originali, sia per liriche che per sonorità, della nuova scena urban contemporanea, & Sick Budd. I protagonisti del primo episodio della seconda stagione di Red Bull Posse sono Vegas Jones, Il Tre e, con un brano inedito prodotto da Andry The Hitmaker, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. I tre artisti mettono in mostra il loro talento con barre, flow e incastri su un beat

