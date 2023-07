Sicilia | al banco frutta del mercato compare un cartello comico e disgustoso | Cosa si può fare con soli 3 euro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 17 luglio 2023), presso unnon meglio identificato salta fuori unesilarante e inquietante allo stesso tempo:c'è scritto Laoffre una vasta gamma di attrazioni e luoghi di interesse che coprono tantissime esperienze, dalla storia all'arte, dalla natura alla cucina. Ad esempio, chi va in vacanza in questa regione non può perdersi la Valle dei Templi di Agrigento, uno dei siti archeologici più importanti del mondo, dal momento che ospita una serie di templi greci ben conservati, come il Tempio della Concordia, il Tempio di Giunone e il Tempio di Ercole. Altro luogo che vale la pena visitare è Siracusa: questa zona offre una ricca storia e importanti siti archeologici, come il Teatro Greco e l'Orecchio di Dionisio. L'isola di Ortigia, il nucleo storico della città, è un luogo ...