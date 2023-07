Si avvicina la scadenza del versamento delle imposte

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 luglio 2023) Entro giovedì 20 luglio molti contribuenti sono chiamati a versare le. Il termine diIRPEF, IRES e IRAP relative al saldo dell’anno 2022 e il primo acconto per l’anno 2023, originariamente fissato al 30 giugno, è stato prorogato al 20 luglio, o al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%, in sede di conversione del D.L. 51/2023, c.d. Decreto Omnibus. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 05/07/2023 della legge di conversione del decreto è stata soltanto ufficializzata la proroga, in quanto l’annuncio del differimento dei termini era stato pubblicato dal MEF con il Comunicato stampa n. 98 del 14/06/2023. Ilal 20 luglio riguarda solo i contribuenti che esercitano un’attività economica per la quale è stato approvato il relativo ISA (Indice Sintetico di ...