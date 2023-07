Si apre un' altra settimanale di caldo infernale 

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - La terza settimana di luglio per l'Italia sinel segno delafricano che continuerà ad arroventare la penisola, da Nord a Sud, e le due isole maggiori. Nelle zone interne della Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi nella giornata di martedì ma anche Sicilia e Puglia vedranno nei prossimi giorni punti attorno ai 45. Si tratta di una vera e propria tempesta di calore, la terza di questa estate rovente per l'Italia: a portarla è l'anticiclone africano e per metà settimana potrebbe sprigionare il massimo della sua potenza, mettendo a rischio ilrecord di 48,8 gradi che fu registrato in Sicilia nell'agosto 2021. A Roma martedì si potrebbe arrivare a temperature tra i 42 e 43 gradi, attorno ai 40 ad Alessandria, Bologna, Ferrara, Mantova e Padova, 37 a Milano. Picchi disi registreranno ...

Nelle zone interne della Sardegna sono attesi picchi fino a 47 gradi nella giornata di martedì ma anche Sicilia e Puglia vedranno nei prossimi giorni punti attorno ai 45