Si addormenta al parco | mamma di 27 anni muore travolta dal tosaerba

(Di lunedì 17 luglio 2023) Orrore in California, negli Stati Uniti, dove una ragazza di 27, Christine Chavez, è morta nel Beard Brook Park a Modesto dopo essere statadaldel giardiniere. L'uomo alla guida del mezzo non si è accorto della 27enne, senza fissa dimora e con una figlia di 9, che...

Secondo quanto raccontato da madre, padre, sorella e fratello maggiore ai media locali, i resti della giovane mamma sono stati lasciati dispersi nel grandedopo la scoperta della morte.

Dramma a Modesto, in California, dove una donna di 27 anni, Christine Chavez, è morta dopo essere stata travolta da un tosaerba usato da un ...