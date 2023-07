Sfregio Colosseo | si va verso richiesta processo per turista inglese

(Di lunedì 17 luglio 2023) Rischia una pena dai 2 ai 5 anni di carcere Ivan Dimitrov, il27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che lo scorso giugno ha inciso sulil proprio nome e quello della fidanzata. Per questo la procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per l'uomo, identificato dai carabinieri del comando di piazza Venezia grazie alle riprese video postate sui social. Nei suoi confronti il pubblico ministero Nicola Maiorano contesta l'articolo 518 duodecies relativo al deturpamento di beni culturali o paesaggistici.

Colosseo, sfregio con beffa: la 17enne che ha inciso il suo nome non si è scusata. E il padre: «Non ha fatto niente»

