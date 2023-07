Sfregio al Colosseo | verso richiesta processo per turista

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sulil proprio nome e quello ...

La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sulil proprio nome e quello della fidanzata.al, identificato il turista, un 27enne inglese: partita la denunciacon beffa: la 17enne che ha inciso il suo nome non si è scusata. E il padre: 'Non ha fatto niente' Quelle pagate spontaneamente, quindi senza il ricorso all'esecuzione forzata, sono ...

Colosseo, un altro sfregio: turista 17enne filmata mentre incide le iniziali del nome Il Fatto Quotidiano

Colosseo sfregiato: la Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sul Colosseo il ...La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sul Colosseo il proprio nome e quello del ...