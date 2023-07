Sfregio al Colosseo | parla la guida che ha filmato la turista svizzera | “I genitori mi hanno detto che non stava facendo nulla di male”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 luglio 2023) “È solo una ragazzina, nondi”. Questa la reazione della famiglia delladi 17 anni sorpresa a incidere sul basamento dell’iniziale del suo nome. È stato David Battaglino,turistica dell’agenzia City Walkers, a riprendere in un video loall’Anfiteatro Flavio. “È la prima volta che sono riuscito a filmare un atto vandalico alma in sei anni ne ho visti a decine, c’è anche chi stacca parti del muro. Mianche sputato una volta perché ho rimproverato un ragazzo“, racconta Battaglino a Repubblica. In merito al più recente episodio spiega: “Stavoil tour alcon il mio gruppo. E ...