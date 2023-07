Sfregi al Colosseo | lo sfogo della direttrice del Parco archeologico | «Dai turisti tanta ignoranza | sono interessati più ai selfie che ai monumenti»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gli imbrattamenti delda parte di alcunifrutto die mancanza di educazione. A dirlo è Alfonsina Russo,deldell’omonimo monumento, che include anche i Fori Imperiali. In un’intervista a Il Messaggero, Russo commenta gli ultimi episodi di vandalismo a uno deipiù celebriCapitale e punta il dito contro iincivili. «Manca un’educazione civica al patrimonio. Manca la conoscenza a priori di quello che si visita. Vediamo i 25milache giornalmente visitano ilprioritariamente a farsi», si sfoga la dirigente. Nelle ultime settimane, ...

Nelle ultime settimane, l'antico monumento romano è stato oggetto ...Sorge spontanea una domanda: che fine fanno i vandali di monumenti, un altro sfregio. ... Mentre, con le nuove norme, per la deturpazione, come nel caso degli imbrattamenti all'anfiteatro Flavio o ...

La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov, il turista 27enne che lo scorso giugno ha inciso sul Colosseo il proprio nome e quello della fidanzata ...La Procura di Roma è pronta a chiedere il rinvio a giudizio per Ivan Dimitrov , il 27enne di origini bulgare ma residente in Inghilterra che a giugno ha inciso sul Colosseo il proprio nome e quello de ...