Sfida longevità sana | “Così l’età biologica vince sull’anagrafe”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Focus al congresso dei medici dello sport Fmsi. "Dall'attività fisica in ricetta alla valutazione della funzionalità, investire in prevenzione aiuta le persone e l'economia" C’è un’età biologia e un’età anagrafica. Ladeve essere far sì che la prima vinca sul numero legato all’anno di nascita scritto sulla carta d’identità. A lanciarla sono i medici della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), che propongono un modello in grado – spiegano – di aiutare sia le persone che l’economia, oltre a garantire risparmi per il Servizio sanitario nazionale. Un “progetto scientifico e socioeconomico per il Paese”, lo definiscono gli esperti. Gli strumenti da mettere in campo per garantire unain salute sono diversi e vanno dallo sport in ricetta a investimenti mirati alla prevenzione. A questa missione la federazione dedicherà un focus. Se ne ...