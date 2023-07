“Seven” | il brano di Jung Kook BTS con Latto VIDEO

(Di lunedì 17 luglio 2023) E’ il primodi un artista solista K-pop a debuttare dopo le prime 24 ore in vetta alla classifica globale dei singoli di Spotify con oltre 15 milioni di stream, membro della band K-Pop dei BTS, ha pubblicato il suo singolo “” in collaborazione con la rapper statunitense. Il, uscito venerdì sulle piattaforme digitali e dal 21 luglio in tutte le radio italiane, ha letteralmente stravolto le classifiche di tutto il mondo: “”, infatti, è il primodi un artista solista K-pop a debuttare dopo le prime 24 ore in vetta alla classifica globale dei singoli di Spotify con oltre 15 milioni di stream. La canzone, che continua ininterrottamente a macinare numeri record, è stato anche ila raggiungere ...

... il maknae dei BTS , e di recente erano arrivati anche i teaser dela confermarlo. Ora però l'MV diè stato finalmente pubblicato, e abbiamo scoperto la storia che accompagna la canzone, ......Il k - pop ha da tempo l'ambizione di suonare come il pop d'alta classifica internazionale e ""... aiutato da un altro genietto, ovvero Fred Again, sforna unelettronico che riporta nel ......ma ho sempre amato il suo lavoro e ho sentito che l'incongruenza delnon sarebbe stata affatto inappropriata per una dedica". Un senso di ottimismo spensierato infonde ' Rain Before...'. ...

Jung Kook - Seven (feat. Latto) (Radio Date: 21-07-2023) EarOne

Jung Kook dei BTS ha finalmente pubblicato il suo atteso singolo, Seven, e come protagonista del video, oltre al più piccolo dei BTS, c'è Han So-hee, star di Nevertheless: guardiamolo insieme ...Nati agli inizi degli anni '70 da Simon Jeffes, The Penguin Cafe sono un curioso ensemble britannico che, tra suoni classici, folk ed atmosfere new age, ...