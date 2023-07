Settimana di caldo infernale Martedì 20 città da bollettino rosso

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI - L'Italia fronteggia una tempesta di calore con pochi precedenti, da Nord a Sud, dalla Sardegna alla Sicilia: su 27monitorate, oggi 17 avevano il bollino, domani diventeranno 20 e mercoledì addirittura 23. Le temperature hanno raggiunto i 40 gradi, come a Frosinone, 39 a Roma e Napoli. Il governo ha risposto con un piano sanitario che introduce il 'codice calore' nei pronto soccorso, attiva ambulatori territoriali 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno per accessi relativi agli effetti del, potenzia la guardia medica e riattiva le unità mobili dell'era Covid per favorire l'assistenza domiciliare. L'emergenza è attestata dal numero dicon allerta di livello 3, quello in cui il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Al bollinodi ...

E per il nord Italia, dove si concentrano gli eventi estremi dell'ultima, si è trattato - precisa Coldiretti - del terzo anno più, con l'anomalia del periodo che è stata di ben +0,80 ...che non darà tregua per tutta lae che aumenta il rischio di incendi

E la situazione non è destinata a cambiare almeno per tutta la. Lo spiega il meteorologo Giovanni De Palma che dice subito: "Almeno fino a domenica 23 avremointenso, con temperature ...

METEO: settimana bollente, CARONTE porta il CALDO estremo da quasi 50 GRADI MeteoGiuliacci

Una settimana nel segno del caldo quella appena iniziata, la terza di luglio, che continuerà ad arroventare la penisola, da Nord a Sud, e le due isole maggiori. Le raccomandazioni del Ministero della ...Se qualche anno fa l'avessimo detto solo per fare una battuta ci avrebbero presi per pazzi. Ma se il dato che stiamo rendendo pubblico lo rileva e lo rivela ...