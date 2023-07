Serie B | le decisioni del Collegio di Garazia sui ricorsi di Reggina e Perugia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sono arrivate le decisione suipresentati per il campionato diB. Laresta esclusa dal torneo cadetto. Anche ildi Garanzia dello Sport, riunitosi nel pomeriggio, ha respinto il ricorso del club amaranto contro la decisione della Covisoc – poi confermata dal Consiglio Federale. Il club amaranto ora proseguirà nella strada dei. Il 2 agosto c’è il primo grado della Giustizia Ordinaria, il Tar; ultima spiaggia il Consiglio di Stato a fine agosto. Respinto anche il ricorso del Siena. E’ stato accolto, invece, quello delcontro il Lecco. L'articolo CalcioWeb.

Decisioni sui ricorsi per le iscrizioni ai campionati di serie B e C CONI

Tramite una nota ufficiale pubblicata sui propri canali, il CONI ha ufficializzato la propria decisione sulla ventesima ed ultima squadra della Serie B 2023/24, maturata al termine della discussione d ...Clamorosa la decisione del Collegio di Garanzia, sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche,.